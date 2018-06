Esports

Yksi pelityyppi on ylitse muiden ja se näkyy – tällaisia ovat Fortniten ja PUBGin uudet kilpailijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Battle royalet hakevat vielä paikkaansa kilpapeleinä

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005698581.html