”Se oli tilaisuuteni päästä takaisin huipulle” – Huippupelaaja tilittää katkerasti: Huumehuhuja, kiristystä, rahat lopussa...

Esports

”Se oli tilaisuuteni päästä takaisin huipulle” – Huippupelaaja tilittää katkerasti: Huumehuhuja, kiristystä, r

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valehtelu johti kiristysyritykseen – tapauksesta jäi huono maku suuhun

Kolmas pettymys vei motivaation – ”Se oli tilaisuuteni päästä takaisin huipulle”

Luottavainen tulevaisuudesta, vaikka elää keskellä kaaosta