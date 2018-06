Esports

Puolustusvoimilla yllättävä ongelma – Yle: Hyviä kilpapelaajia ei tarpeeksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa noin 40 ammattilaista





https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005708537.html