Esports

Superturnaus päättyi Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen jättipottiin – aloitti ja päätti MM-karsinnat voittoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uskomaton päätös kaudelle – finaalin taustalla hieno tarina

https://www.is.fi/haku/?query=ivan+%E2%80%9Dmind_control%E2%80%9D+ivanov

Nämä joukkueet nähdään varmasti MM-kisoissa!