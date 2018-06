Esports

Matti Sormunen muutti Berliiniin ja ryhtyi ammattipelaajaksi: ”Tajusin, että tästähän voi tulla jotakin”

Matti ”WhiteKnight” Sormunen https://www.is.fi/haku/?query=matti+%E2%80%9Dwhiteknight%E2%80%9D+sormunen

22, Berliini

League of Legends -ammattilaispelaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tähtäimessä mestaruudet ja MM-kisat – ”Tahtoisin jäädä alalle”