Esports

Kolmen vuoden odotus on ohi – suomalainen CS-tiimi nähdään vihdoin huipputurnauksessa!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaistiimi pelannut huipputurnauksessa viimeksi keväällä 2015

https://www.is.fi/haku/?query=jani+%E2%80%9Daerial%E2%80%9D+jussila