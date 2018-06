Esports

Teemu Tenhunen on tuntematon maailmanmestari – ”Iso haave olisi tulla tunnetuksi suomalaiseksi”

28, Vantaa

Paladins-ammattilaispelaaja ja maailmanmestari

Näin maailmanmestarit treenaavat – ”6–8 tuntia päivässä ”

Yllättävä haave: ”En tiedä miten se oikein onnistuu”