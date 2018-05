Esports

Venäläisjoukkueelle kauden neljäs mestaruus murskavoitolla – voitot jo kaksi miljoonaa dollaria

Dota 2:n tämän hetken ykkösjoukkue on Virtus.pro, joka on voittanut jo kaksi miljoonaa dollaria ennen MM-kisoja.

Superturnauksessa panoksena viimeiset MM-kisapaikat