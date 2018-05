Esports

Pelikriitikko ja tubettaja John ”Totalbiscuit” Bain on kuollut

https://twitter.com/Totalbiscuit/status/999787845127634944

Iso tekijä kilpapelimaailmassa – vieraili useasti myös Suomessa

https://twitter.com/iNcontroLTV/status/999795480576999425

https://twitter.com/djWHEAT/status/999791585196892160

https://twitter.com/Smix/status/999799617020608512

https://twitter.com/JustinWong/status/999801506835587072

https://twitter.com/MrAdamAp/status/999802638270128128

https://twitter.com/YoanMerlo/status/999796140546711552