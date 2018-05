Kun kaikki menee pieleen: 32 pelin tappioputki, harjoituksia yli 70 tuntia viikossa – ”Kuulostaa epätoivoiselta”

Esports

Kun kaikki menee pieleen: 32 pelin tappioputki, harjoituksia yli 70 tuntia viikossa – ”Kuulostaa epätoivoiselt





Fanit kritisoivat: ”Kuulostaa epätoivoiselta”

https://twitter.com/pennydox/status/998658267248115712