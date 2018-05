Esports

Sysmäläinen Jaakko Palvaila teki kovan Suomen ennätyksen – ”Tuskin tullaan heti rikkomaan”

25, Mikkeli

Counter-Strike-selostaja ja esports-harrastaja

”12 tunnin lähetyspäiviä ei ole kauheasti ikävä tällä hetkellä” Selostusurasta on jäänyt käteen paljon hienoja kokemuksia, joita ei voi rahalla ostaa, kertoo Jaakko.



– Toisaalta rahan takia selostuksia ei kannata ryhtyä tekemäänkään, sillä Adblockin aikakautena ei Twitchista tule kuin kahvirahoja. Olen päässyt tekemään selostuksia käytännössä kaikille isommille suomilaneille, Ylelle ja Viasatille. Niiltä reissuilta on jäänyt hienoja muistoja.



Selostamisen kautta Jaakko on oppinut käyttämään ääntään, josta on ollut hyötyä hänen nykyisessä työssään. Jaakko aloitti hiljattain radiotoimittajana.



– Päädyin pari vuotta sitten opiskelemaan journalistiikkaa yliopistossa toisena pääaineena ihan vain esports-hommissa kehittyäkseni, mutta olen nyt ainakin hetkeksi päätynyt oikeaksi toimittajaksi. En varmastikaan olisi nyt tässä ilman sitä Jessembly-selostusta.

– Aikanaan poltin itseltäni motivaation miltei loppuun tekemällä liian paljon selostuksia omalle Twitch-kanavalleni. Selostaminen on lopulta todella kuluttavaa, koska otteluihin on aina ladattava itsensä täysillä mukaan. 12 tunnin lähetyspäiviä ei siis ole kauheasti ikävä tällä hetkellä.



Esportsin parissa muutaman vuoden nyt harrastajana työskennellyt Jaakko kertoo, ettei tällä hetkellä tiedä, mitä haluaisi tulevaisuudessa saavuttaa vielä alalla.



– Juuri tällä hetkellä haluan tehdä esportsin parissa juttuja, joista itse pidän. KARS on hauskimpia koskaan tekemiäni projekteja. Varmaan tulevan tulevaisuudessakin puuhailemaan sim racingin parissa.