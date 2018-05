Esports

Toinen mestaruus oli niin lähellä! Kirvelevä finaalitappio toi Team Gigantille EM-hopeaa

Kuusihenkinen suomalaisjoukkue Team Gigantti on sijoittunut toiseksi Puolassa pelatussa Overwatch-pelin Contenders-finaalissa

Nepal (2–1), Numbani (3–2), Horizon Lunar Colony (2–3), Junkertown (2–3), Oasis (2–0), Hollywood (1–3), Dorando (2–1)

British Hurricanes 4–3 Team Gigantti