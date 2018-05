Esports

Olli, 28, ajoi autosimulaattoreilla itsensä ulkomaille ja pihaansa Ford Mustangin

Olli Pahkala https://www.is.fi/haku/?query=olli+pahkala

28, Landshut (Saksa)

Suomen yksi menestyneimmistä simukuljettajista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kisaaminen on vienyt maailmalle – ”Elämää superstarana parhaimmillaan”