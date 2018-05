Kahden lapsen isä Niklas, 31, on Suomen tunnetuimpia ammattilaispelaajia – ”Päivät töissä ja illat harjoittelen”

Esports

Kahden lapsen isä Niklas, 31, on Suomen tunnetuimpia ammattilaispelaajia – ”Päivät töissä ja illat harjoittele

31, Lahti

Rainbow Six: Siege -ammattilaispelaaja

Pelin kasvulle ei näy loppua – ”Vain taivas on rajana”





Joukkueella takana vaikea alkuvuosi – ”Ainakin yhdestä tuodaan poika kotiin”

Päivät töissä, illat peliserverillä – ”Kaikki täytyy miettiä tarkkaan”