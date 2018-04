Esports

Fortnite-tähti pani itsensä likoon: 14-vuotias ja opiskelija tekivät ison tilin

Opiskelija tienasi 7500 dollaria

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huippunimi toi katsojia, mutta epäonnistui peleissä

Voittokululle ei näy loppua – seuraajamäärät hurjassa kasvussa

https://twitter.com/ESALasVegas/status/988301182425743362