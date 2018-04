Esports

PUBG-guru kommentoi pelin ärsyttävintä ominaisuutta – ”Olen pahoillani, mutta et ole kovin hyvä pelaamaan”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi ominaisuus jakaa mielipiteet – ”Olen pahoillani, mutta...”





Kolmen vuoden sisään turnauksia isoilla areenoilla