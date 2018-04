Esports

Heti kakkoseksi! Joni Törmälältä hurja suoritus F1:n virtuaalisarjan karsinnassa

Tutut nimet kärkikahinoissa – Törmälä toinen!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/FAracingG2/status/986363926676828161

”Olosuhteet olivat tosi hankalat”