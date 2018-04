Esports

Naisten nettihäirinnän vastainen kampanja oli katastrofi: Väärennettyjä videoita, sponsori paniikkiin...

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvä idea ja huono toteutus – videot olivat lavastettuja

Sponsori veti plugin seinästä, puhuvat väärinkäsityksestä

Todellinen ongelma