Esports

Jaroslaw, 30, on penkistä 160 kiloa nostava CS-supertähti – satoja tuhansia seuraajia

Pikkukaupungista maailmantähdeksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Voittanut palkintorahaa lähes 600 000 dollaria urallaan

Valittiin maailman 3. parhaaksi pelaajaksi vuonna 2014 (HLTV https://www.hltv.org/news/14001/top-20-players-of-2014-pasha-3 )

) Pelannut tiimikaverinsa Filip ”NEO” Kubskin https://www.is.fi/haku/?query=filip+%E2%80%9Dneo%E2%80%9D+kubskin kanssa yli kahdeksan vuotta

Talon ostaminen oli unelmien täyttymys

Haaveilee oman kuntosalin avaamisesta