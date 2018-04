Esports

Turnausten tekijämies Timo, 31, tuntee kilpapelikansan: ”Joukkueena pelaamisessa tuntuu olevan ongelmia”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Tämän jälkeen kansa tehköön päätöksensä”





”Tulevaisuudessa Suomen lupaavimmat esports-juniorit nousevat Keski-Suomesta”