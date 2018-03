”Tarvitset todellakin suomalaisia naisia joukkueeseen” – Tinja, Kirsi ja Melina reissaavat pääsiäiseksi Tanskaan pelaamaan CS:ää

Esports

”Tarvitset todellakin suomalaisia naisia joukkueeseen” – Tinja, Kirsi ja Melina reissaavat pääsiäiseksi Tanska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaavat ensimmäistä kertaa Tanskassa – ”Hauskanpitoa on varmasti ainakin luvassa”





Ulkomaalaisvahvistukset kertovat: Suomalaiset ovat loistavia