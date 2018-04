Miisa kannustaa naisia pelaamaan ja vastustaa nettikiusaamista – ”Uskon ammattimaisuuden puutteen vaikuttavan ilmapiiriin”

Esports

Miisa kannustaa naisia pelaamaan ja vastustaa nettikiusaamista – ”Uskon ammattimaisuuden puutteen vaikuttavan

Miisa Nuorgam https://www.is.fi/haku/?query=miisa+nuorgam

25, Tampere

Esports-työmyyrä, pelaaja, järjestötyöntekijä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





#MeToo-kampanjan vaikutus on näkynyt myös pelikentillä





”Silloin aina tietää, että nyt ollaan oikealla raiteella”