Esports

Superhitti PUBG tuli puhelimeen Suomessakin – kokeilimme sitä saman tien ja yllätyimme iloisesti

Mikä ihmeen PUBG?

Asetukset parasta A-luokkaa









Pelikokemus on lähes täydellinen









Lopputuomio: Hyvä peli, mutta...