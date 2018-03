Esports

Järjetön joukkopako hittipelistä – nyt pelaajia yritetään houkutella ilmaisuudella

Battle royale -pelien idea on hyvin yksinkertainen. Pelaajat laitetaan hyppäämään lentokoneesta saarelle, josta löytyy sattumanvaraisesti aseita, ajoneuvoja sekä terveyspisteitä palauttavia tarvikkeita. Viimeisenä elossa oleva pelaaja tai joukkue voittaa pelin. Pelaajia toistensa kimppuun ajaa alati pienentyvä pelialue.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattilaisliigaa pelataan Vegasissa – minimipalkka 50 000 dollaria