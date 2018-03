Esports

Testissä Logitechin langaton pelinäppis – paketista löytyi yllättävä oheistuote

langaton, mekaaninen G613 -näppäimistö

usb-vastaanotin

jalusta puhelimelle

usb-jatkokaapeli

kaksi AA-paristoa

käyttäjäopas





Totta se on: Ei eroa langalliseen versioon





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Langattomuudesta joutuu maksamaan kovan summan





PxLxK: 478 x 216 x 33,7 mm

Paino: 1460 g (paristojen kanssa)