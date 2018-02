Esports

”Top3:ssa ehdottomasti” – Jesse Grandell teki joukkueensa kanssa CS-historiaa Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/hiilinen/status/959925107207671808





https://www.is.fi/haku/?query=mikko+%E2%80%9Dxarte%E2%80%9D+valimaa