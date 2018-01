Jussi kuvaa ammatikseen pelitapahtumia ympäri maailmaa – ”Keikalle saatetaan lähteä noin viikon varoitusajalla”

Esports

Jussi kuvaa ammatikseen pelitapahtumia ympäri maailmaa – ”Ei musta olisi ikinä tullut ammattipelaajaa”

Jussi ”Vigil” Jääskeläinen https://www.is.fi/haku/?query=jussi+%E2%80%9Dvigil%E2%80%9D+jaaskelainen

33-vuotias, Helsinki

Kuvaa esports-tapahtumia Suomessa ja maailmalla

CS on paras peli kuvaamiseen – ”Pelaajia oppii ennakoimaan”