Esports

Suomalaisille murskavoitto ja niukka tappio megaliigan avauspäivältä – ”Luultiin heidän olevan paljon parempia





Suomalaiskaksikolle murskavoitto

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ennakkosuosikit kohtasivat huippuottelussa