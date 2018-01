Esports

Tässä 5 kovinta ja uudet lupaukset – tunnetko hurjassa nousussa olevat digitaaliset korttipelit?

Hearthstone on kuningas, mutta Magic: the Gathering aloitti kaiken

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Eternal ja Gwent haastavat isoja nimiä

Elder Scrolls taipuu myös korttipeliksi – Shadowverse kiinnostaa Aasiassa

Ensi vuonna uusia haastajia

Riittääkö kaikille pelaajia?