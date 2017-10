Esports

Korealaiset marssivat LoLin MM-finaaliin – vaikka läheltä piti





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





Lokakuun alussa toden teolla Kiinassa käynnistyneet League of Legendsin MM-kisat eli Worldsit ovat lähestymässä loppuaan. Viikonloppuna Shanghaissa ratkottiin, mitkä joukkueet pääsevät Pekingiin pelaamaan maailmanmestaruudesta.Ensimmäisessä välierässä hallitseva maailmanmestari SK Telecom T1 sekä kotiyleisön suosikki Royal Never Give Up ottivat yhteen. Sarja alkoi RNG:n voitolla, mutta toisen pelin jälkeen tilanne oli jo tasan.RNG siirtyi kolmannen ottelun päätteeksi 2–1-johtoon, mutta SKT1 kesti paineet jälleen kerran ja nousi lopulta 3–2-voittoon. SKT1 ei ole vielä koskaan hävinnyt pudotuspelisarjaa MM-kisojen historiassa.SKT1, joka on voittanut kisat kaksi vuotta peräkkäin, tavoittelee lauantaina neljättä MM-titteliään: Joukkue on voittanut kisat vuosina 2013, 2015 ja 2016. Vuoden 2014 kisoihin SKT1 ei osallistunut, kun joukkue jäi Korean loppukarsinnassa toiseksi.Sunnuntaina pelatussa toisessa välierässä kiinalainen Team WE haastoi korealaisjoukkue Samsung Galaxyn, joka on viime vuoden MM-hopeamitalisti.Sarja alkoi WEn nopealla voitolla, kun peli päättyi 27 minuutin jälkeen. Samsung latasi täysiä vastapalloon, kun tilanne oli reilut 28 minuuttia kestäneen toisen pelin päätteeksi 1–1-lukemissa.Samsungin erinomainen tiimipelaaminen oli askeleen WEtä edellä, kun kiinalaisyleisön harmiksi maan toisenkin finalistiehdokkaan pelit päättyivät välieriin. Samsung varmisti toisen peräkkäisen finaalipaikkansa 3–1-voitolla.MM-finaali pelataan lauantaina 4. marraskuuta Pekingissä. Maailmanmestaruudesta tienaa 1,5 miljoonaa dollaria.