StarCraftin MM-kisoissa ennätyspotti – Joona, 19, hieroi jo strategiat maailman huippuja vastaan

Lohkossa kolme korealaista – ”Täysin voitettavissa”

Lohkovaiheen ottelut pelataan viikonloppuna





Jaossa kaikkien aikojen potti