Huikeat kuvat: Tällaiset ovat maailman suurimmat kilpapelin MM-kisat

26.10. 22:05

KUVAGALLERIA Ilta-Sanomat kokosi yhteen parhaat kuvat League of Legends -pelin MM-kisojen puolivälieristä.

League of Legendsin MM-kisat, jotka kulkevat nimellä Worlds, ovat edenneet jo välieriin asti.



Puolivälierät pelattiin 19.–22. lokakuuta Kiinan Guangzhoussa sijaitsevassa liikuntahallissa, johon mahtuu katsojia jopa 10 000.



Välieräsijoituksista kisasivat muun muassa fanisuosikki Fnatic, kotiyleisön suosikit Team WE ja Royal Never Give Up, amerikkalainen Cloud9 ja hallitseva maailmanmestari, korealainen SK Telecom T1.



Välierät pelataan Shanghaissa 28.–29. lokakuuta. Kisat päättyvät lauantaina 4. marraskuuta Pekingissä pelattavaan finaaliin.