eSports

Kilpapelimaajoukkueen ympärillä kuohuu – MM-kultavalmentajan valinta raivostutti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Valmentajan valinta on herättänyt keskustelua





CS:ään panostetaan, valmentajana tuttu nimi





Kisat Suomeen? ”Toivottavasti jossain vaiheessa”