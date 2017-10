eSports

Kovat palkinnot Saksan peliturnauksessa – voittaako Lasse tuliterän Mersun?

Hampurissa loppuviikosta pelattavan ESL One Dota 2 -turnauksen paras pelaaja palkitaan tuliterällä Mercedes-Benzillä.

