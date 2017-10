eSports

Team Gigantti vei EM-tittelin ja jättipotin ruotsalaisten nenän edestä – ”Raha ei ollut ensisijainen asia”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





Eurooppa vastaan Amerikka – ”Se ei kertoisi koko totuutta”





”Ei rahaa edes mietitty koko reissulla”