eSports

Fanisuosikit ulkona, Korealta vahva aloitus – LoLin MM-kisojen lohkovaihe tarjosi yllätyksiä





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kiinassa alkoi lokakuun alussa League of Legends -pelin Worlds-nimellä kulkevat MM-kisat, jotka päättyvät 4. marraskuuta pelattavaan finaaliin.Kisojen lohkovaihe pelattiin 5.–15. lokakuuta Wuhanissa. Ennakkosuosikkeihin lukeutuvat korealaisjoukkueet – SK Telecom T1, Longzhu Gaming ja Samsung Galaxy – jatkoivat kaikki odotetusti pudotuspeleihin.SKT1 ja Longzhu voittivat omat lohkonsa, mutta Samsung joutui tyytymään toiseen sijaan jäätyään kiinalaisen Royal Never Give Upin taakse.Royal Never Give Upin lisäksi Team WE eteni kiinalaisjoukkueista lohkovoittoon. Sen sijaan EDward Gamingin pelit päättyivät yllättäen lohkovaiheeseen, kun joukkue hävisi ratkaisevan ottelunsa yhdysvaltalaiselle Cloud9:lle.Cloud9 oli loppupeleissä ainoa yhdysvaltalaisjoukkue, joka jatkoi pudotuspeleihin. Immortals jäi B-lohkossa jaetulle viimeiselle sijalle, ja Team SoloMidin pelit päättyivät fanien pettymykseksi ratkaisuottelussa koituneeseen tappioon Misfitsiä vastaan.Euroopasta Misfitsin lisäksi pudotuspeleihin jatkoi Fnatic, mutta alueen moninkertainen mestarijoukkue G2 Esports sen sijaan jäi playoffien ulkopuolelle. G2 jäi C-lohkossa kolmanneksi, vaikka onnistui voittamaan kertaalleen lohkovoittaja Royal Never Give Upin.Torstaina alkavia pudotuspelejä varten joukkueet matkaavat Guanzhouhun, jossa pelataan puolivälierät.