eSports

Suomalaisia syrjittiin, useita huijareita... CS-karsinta oli täynnä draamaa

Jutun lopusta löytyvä aikajana näyttää kuinka pitkän matkan avoimista karsinnoista aloittavat joukkueet joutuvat kulkemaan matkalla Majoriin.

This Minor qualifier has been a complete embarrassment to CS:GO. Its an amateur hour in a title that has had over $40M in prizemoney — Joona Leppänen (@natuCSGO) October 15, 2017 https://twitter.com/natuCSGO/status/919597717583691777?ref_src=twsrc%5Etfw

Suomalaisjoukkue koki vääryyttä: Täysin väärä ennakkosijoitus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

We're seeded #125 in the EU minor open qualifier o_O — Aleksi (@AleksibCSGO) October 13, 2017 https://twitter.com/AleksibCSGO/status/918900809718431744?ref_src=twsrc%5Etfw



Kolmelle huijarille pelikieltoa – yksi sai taakseen kovan puolustajan

Manual ban is unacceptable either way. AC clients are here for that, countless actual pro players have been wrongly banned from TVs — Nathan Schmitt (@G2NBK) October 14, 2017 https://twitter.com/G2NBK/status/919261826797490177?ref_src=twsrc%5Etfw

Cheater from Team Optimisic gets banned live VS KPI in the EU MINOR qualifier pic.twitter.com/dedn0WiEDQhttps://t.co/dedn0WiEDQ — Don (@DonHaci) October 14, 2017 https://twitter.com/DonHaci/status/919226338602561536?ref_src=twsrc%5Etfw

Ruotsalaislegendat jäivät kolmatta kertaa Majorin ulkopuolelle

There is nothing more to say then.. This is soul crushing.. Don't really have any words.. 😔 — Christopher Alesund (@GeT_RiGhTcs) October 15, 2017 https://twitter.com/GeT_RiGhTcs/status/919703504578596864?ref_src=twsrc%5Etfw

Suomalaisia nähdään seuraavissa vaiheissa

Jopa neljä eri karsintaa –tältä näyttää pisin mahdollinen tie Majoriin

Delays, terrible seeding, germans getting banned mid-game? Nice Minor qualifier 🙃 step the fuck up organizers/VALVe — valde (@Officialvalde) October 14, 2017 https://twitter.com/Officialvalde/status/919227771502694401?ref_src=twsrc%5Etfw