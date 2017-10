eSports

Yli 700 pelaajaa, palkinnot 6000 euroa: IS Cup 2 -karsinnat alkavat tänään!

Suomen suurin NHL18-turnaus on 6000 euron IS Cup 2, jonka nettikarsinnat alkavat tänään yli 700 pelaajan voimin.

Menestymällä nettikarsinnoissa (12 paikkaa)

Osallistumalla Kampin paikalliskarsintaan (2 paikkaa)

Saamalla kutsun järjestäjätaholta (2 paikkaa).

