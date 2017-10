eSports

Kaikkien aikojen legendaarisin pelikartta uudistui – näin pääset heti pelaamaan CS:n de_dust2:ta

Katso jutun lopusta löytyvä aikajana de_dust2:n historiasta.

Avaa Steam-sovellus ja etsi peliluettelosi.

Klikkaa CS:GO:ta oikealla hiiren näppäimellä ja valitse ominaisuudet [properties].

Ruudulle avautuu uusi ikkuna, josta löytyy beta-välilehti [betas]. Valitse listasta 1.36.0.7-rc1 beta -versio ja paina ”close”.

Käynnistä Steam-sovellus uudestaan. Pääset pelaamaan uutta dustia käynnistämällä CS:GO:n normaaliin tapaan.

Betan voi poistaa käytöstä noudattamalla ohjeen kohtia 1-3 ja valitsemalla beta-välilehdestä ”NONE - opt out of all beta programs”.

Ikoninen de_dust2!