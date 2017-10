eSports

Clash Royalen uudistus raivostutti fanit: ”Pilasivat parhaan mobiilipelin”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pelaajilta kritiikkiä: ”Pilasivat parhaan mobiilipelin”

Erikoinen bugi Samsungin huippumalleissa

We're working on a fix for this at the moment! It might take a few days before you see it the Google Play Store. Thanks for reporting 👌 — Clash Royale (@ClashRoyale) October 9, 2017 https://twitter.com/ClashRoyale/status/917426841794809859?ref_src=twsrc%5Etfw