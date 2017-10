eSports

Katsojat puuttuivat, sähellystä oli sitäkin enemmän – suomalaisten dominoima liigafinaali ei mennyt putkeen

Oof Rocket League EU currently has more viewers than Overwatch NA. Such a bad look. @RLewisReportshttps://twitter.com/RLewisReports?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/DRZVhk0Kqehttps://t.co/DRZVhk0Kqe — Joshua O'Neal (@JoshuaOneal31) October 8, 2017 https://twitter.com/JoshuaOneal31/status/917123887950786560?ref_src=twsrc%5Etfw

$20M for a game with this kind of viewership? pic.twitter.com/hpC0pJo2b5https://t.co/hpC0pJo2b5 — Jovon White (@IamJovonW) October 8, 2017 https://twitter.com/IamJovonW/status/917113750712475648?ref_src=twsrc%5Etfw





Erikoinen sääntö ja nolo moka

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY