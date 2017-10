eSports

Suomalaiset tukevasti mukana: OW-liigan finaalit viikonloppuna USA:ssa, pääpalkinto 40 000 dollaria

Ajankohta Joukkueet Alue La 7.10. klo 20.00 Misfits - Cloud9 Eurooppa La 7.10. klo 22.00 Gigantti - Team123 Eurooppa Su 8.10. klo 00.00 EnVyUs - FNRGFE Amerikka Su 8.10. klo 02.00 FaZe - EnVision Amerikka Su 8.10. klo 20.00 Finaali Eurooppa Ma 9.10. klo 00.30 Finaali Amerikka

Lihavoiduissa joukkueissa pelaa suomalaisia.

Sijoitus Palkintosumma 1. 40 000 $ 2. 15 000 $ 3.-4. 10 000 $