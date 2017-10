eSports

Korealaiset ennakkosuosikkeina Kiinaan – LoLin jättikisat alkavat torstaina

League of Legends on maailman suosituin taisteluareenamoninpeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta ottaa mittaa toisistaan. Pelin idea on tuhota vastustajajoukkueen tukikohdassa sijaitseva Nexus-rakennus. Pelissä on yli sata erinlaista pelihahmoa, jotka eroavat toisistaan huomattavasti.





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lohko A Lohko B Lohko C Lohko D Edward Gaming (Kiina) [EDG] Longzhu Gaming (Korea) G2 Esports (Eurooppa) Flash Wolves (Taiwan) Ahq e-Sports Club (Taiwan) Immortals (Amerikka) Samsung Galaxy (Korea) Misfits (Eurooppa) SK Telecom T1 (Korea) Gigabyte Marines (Vietnam) Royal Never Give Up (Kiina) Team SoloMid (Amerikka) Cloud9 (Amerikka) Fnatic (Eurooppa) 1907 Fenerbahçe Esports (Turkki) Team WE (Kiina)





Edward Gaming (EDG) Longzhu Gaming (LZ) G2 Esports (G2) Flash Wolves (FW) Ahq e-Sports Club (AHQ) Immortals (IMT) Samsung Galaxy (SSG) Misfits (MSF) SK Telecom T1 (SKT) Gigabyte Marines (GAM) Royal Never Give Up (RNG) Team SoloMid (TSM) Cloud9 (C9) Fnatic (FNC) 1907 Fenerbahçe Esports (FB) Team WE (WE)

Ajankohta Joukkueet To 5.10. klo 10.30 RNG - FB To 5.10. klo 11.30 G2 - SSG To 5.10. klo 12.30 LZ - IMT To 5.10. klo 13.30 FNC - GAM To 5.10. klo 14.30 SKT - C9 To 5.10. klo 15.30 EDG - AHQ Pe 6.10. klo 10.00 FW - TSM Pe 6.10. klo 11.00 WE - MSF Pe 6.10. klo 12.00 IMT - FNC Pe 6.10. klo 13.00 LZ - GAM Pe 6.10. klo 14.00 AHQ - C9 Pe 6.10. klo 15.00 EDG - SKT La 7.10. klo 10.00 TSM - WE La 7.10. klo 11.00 FW - MSF La 7.10. klo 12.00 G2 - FB La 7.10. klo 13.00 SSG - RNG La 7.10. klo 14.00 SKT - AHQ La 7.10. klo 15.00 C9 - EDG Su 8.10. klo 10.00 WE - FW Su 8.10. klo 11.00 MSF - TSM Su 8.10. klo 12.00 GAM - IMT Su 8.10. klo 13.00 FNC - LZ Su 8.10. klo 14.00 FB - SSG Su 8.10. klo 15.00 RNG - G2