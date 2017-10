eSports

Suomalaisvalmentajalle huippupesti Ruotsista – ”Odotan innolla”

New GODSENT coach 🙌🏼



Thrilled to announce that Niko 'naSu' Kovanen joins as the team’s new head coach.



Read more: https://t.co/6D5A57JWnZ

GODSENTin kokoonpano on: Dennis "dennis" Edman (Ruotsi) Andreas "znajder" Lindberg (Ruotsi) Simon "Twist" Eliasson (Ruotsi) Joakim "disco doplan" Gidetun (Ruotsi) Fredrik "freddieb" Buö (Ruotsi) Niko "naSu" Kovanen (Suomi)