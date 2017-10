eSports

Suomalaisjoukkueelle viides peräkkäinen CS-mestaruus – tuleeko torstaina kuudes?

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. HAVU Gaming 3 000 € 2. Vitalis 1 500 € 3.-4. Conquer Gaming 750 € 3.-4. SkitLite 750 € 5.-6. REHTI 5.-6. Rize Gaming 7.-8. FC Lahti Menace 7.-8. Crystal Bears

Huimat lukemat viidestä turnauksesta



Tavoittelee kuudetta peräkkäistä voittoa torstaina

HAVU Gamingin kokoonpano: Aleksi "Aleksib" Virolainen Jere "sergej" Salo Mikko "xartE" Välimaa Jesse "KHRN" Grandell Otto "ottoNd" Sihvo