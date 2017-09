eSports

Tältä näytti historiallinen 9,1 miljoonan euron pelifinaali – ”Lopeta itkeminen”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaksi täysin eri ilmapiiriä





Tappio sai Newbee-pelaajat kyynelehtimään





Liquidin voitosta tehty jo kaksi dokumenttia