HAVUn voittojen sarja näkyy – kalenteri täynnä, reissua pukkaa

As @sergejcsgohttps://twitter.com/sergejcsgo?ref_src=twsrc%5Etfw cannot attend ASUS EMEA Finals due to age restrictions, we'll be using @diSTURBEDCSGOhttps://twitter.com/diSTURBEDCSGO?ref_src=twsrc%5Etfw. #HAVUJAhttps://twitter.com/hashtag/HAVUJA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/HAVUgaming/status/911541822329106432?ref_src=twsrc%5Etfw