eSports

Osallistu Suomen suurimpaan NHL-turnaukseen! IS Cupin palkinnot 6000 €

IS Cup 2:n palkinnot 6000 euroa: Suomen kovimmat NHL-taiturit ottavat yhteen 1vs1-turnauksessa Kampin kauppakeskuksessa 17.–18. marraskuuta!

6000 euron palkintopotti jaetaan seuraavasti

Sijoitus Palkinto 1. 2 000 € 2. 1 000 € 3.–4. 500 € 5.–8. 250 € 9.–16. 125 €

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Oletko sinä Suomen kovin NHL-pelaaja?

Nettikarsinnat pelataan seuraavalla aikataululla

Ajankohta Turnausvaihe Ke 27.9. Ilmoittautuminen nettikarsintoihin alkaa Su 8.10. Nettikarsintojen ilmoittautuminen päättyy Ti-to 10.–12.10. Karsinnat alkavat, kierros 1536 Pe-su 13.–15.10. Karsintakierros 768 Ma-ti 16.–17.10. Karsintakierros 384 Ke-to 18.–19.10. Karsintakierros 192 Pe-su 20.–22.10. Karsintakierros 96 Ma-ti 23.–24.10. Karsintakierros 48 Ke-to 25.–26.10. Karsintakierros 24 Pe 27.10. Karsinnat päättyvät