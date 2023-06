Mitä Venäjällä tapahtuu? Nettijätti sai sakot, kun ei hyppinytkään FSB:n pillin mukaan

Yandex sai kotimaassaan sakot käyttäjätietojen panttaamisesta.

Yandexilla on datakeskus Mäntsälässä. Suomessa yhtiö toimii nimellä Global DC.

Internet-yhtiö Yandex sai moskovalaiselta oikeusistuimelta 2 miljoonan ruplan eli noin 21 700 euron sakot kieltäydyttyään toistuvasti luovuttamasta käyttäjätietoja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:lle.

Asiasta kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass maanantaina. Uutistoimistoa lainasi Reuters.

Yandex on venäläinen verkkoyhtiö, joka ei ole Venäjän aloittamasta Ukrainan sodasta huolimatta kansainvälisten pakotteiden kohteena. Venäjän vastaiset pakotteet ovat silti murjoneet Yandexia pahasti. Vuosi sitten kerrottiin, että yhtiön tulos on romahtanut ja toimitusjohtaja eronnut.

Hakukoneen on pitänyt löytää kultainen keskitie kotimaisten paineiden sietämiseksi ja länsimaisten sijoittajien tyytyväisinä pitämiseksi. Nykyään Yandex on luopumassa liikevaihdon tärkeimmistä lähteistään Venäjällä ja on kehittämässä neljää uudempaa ja kansainvälistä liiketoimintayksikköä.

Yandex vaikuttaa ainakin ajoittain taipuneen Kremlin tahtoon. Alkuvuonna paljastui lista hakutermeistä, joita Yandex pyrkii estämään presidentti Vladimir Putinin suojelemiseksi.

Putinia esittäviin kuviin tai videoihin on voinut Yandexissa törmätä useilla varsin halventavilla ilmaisuilla. Vapaasti käännettynä yksi tällainen hakutermi on ollut kusipää (хуйло). Muita Yandexin erikseen sensuroimia hakutermejä ovat olleet esimerkiksi kalju (плешивый), bunkkeripappa (бункерный дед), mestarivaras (главный вор) ja mulkku puvussa (хуй в скафандре).

Aikaisemmin Yandex sanoi häivyttävänsä maiden välisiä rajoja karttapalveluissaan, ja esimerkiksi Ukrainan ja Venäjän rajat merkittiin samanlaisella viivalla kuin Ukrainan eri alueiden rajat. Tämä herätti epäilyksiä, että Yandex haluaa välttää painostusta rajojen uudelleenpiirtämiseksi, jos ja kun Venäjä miehittää lisää Ukrainan alueita.

Yandex toimii Suomessa nimellä Global DC Oy. Sillä on datakeskus Mäntsälässä ja lisäksi yhtiö operoi Yango-taksipalvelua. Viro kielsi Yandexin taksipalvelun yli vuosi sitten vedoten maan turvallisuuteen.