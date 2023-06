Traficomin mukaan some-tilien murrot ovat lisääntyneet touko-kesäkuussa. Eniten kaapataan Facebook-tilejä.

Traficomille on ilmoitettu touko-kesäkuussa eniten Facebook-tilien kaappauksia.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille tehdyt ilmoitukset sosiaalisen median tilien murroista ovat lisääntyneet rajusti. Toukokuussa ilmoitusmäärässä nähtiin peräti 300 prosentin kasvu alkuvuoden keskiarvoon nähden, eikä tilanne ole rauhoittunut. Myös kesäkuun aikana rikolliset ovat olleet aktiivisia some-tilien kaappaamisissa.

– Some-tilien murrot seuraavat yleensä kalastelukampanjoita, joita sosiaalisen median alustoilla näkyy. Huijausviestejä on ollut paljon, ja valitettavasti silloin tulee myös uhreja, kertoo erityisasiantuntija Juha Tretjakov Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta.

– Facebook on suosittu sosiaalisen median alusta, ja siihen kohdistuu jatkuvasti melko voimakas rikollinen mielenkiinto.

Tilin kaappaus alkaa tyypillisesti niin, että Facebook-kontaktilta tulee Messenger-pikaviestissä pyyntö puhelinnumeron antamisesta.

– Kun numeron antaa, siihen tulee koodi tekstiviestillä. Huijari lähettää uuden viestin, että koodi on jonkin kilpailun koodi. Todellisuudessa kyseessä on varmistuskoodi, jolla some-tili siirretään huijarin nimiin, Tretjakov kertoo.

– Toinen tapa tehdä kaappauksia on sähköpostin kautta. Jos Facebook-tiliin on yhteydessä vanha, jo käytöstä poistunut sähköpostitili, se on huono asia. Huijari voi kaapata sen avulla Facebook-tilin.

Huijarien motiivina raha

Facebookin lisäksi tietomurtoja kohdistuu jonkin verran myös Instagram-tileihin.

– Instagram-tilejä kaapataan varsinkin, jos Facebook-, Instagram- ja Messenger-tilit ovat sidoksissa toisiinsa. Kun rikollinen saa haltuunsa yhden tilin, hän voi yrittää saada haltuunsa myös toisia tilejä, Tretjakov kertoo.

Facebook-tilien tietomurtojen takana on yleensä verkkorikollisia, jotka haluavat rahaa.

– Jos huijari kaappaa tilejä, hän voi käyttää niitä ottaakseen yhteyttä tilin kontakteihin ja jollain verukkeella pyytää rahaa avuksi tai lainaksi. Hänellä on jokin ongelma tai lasku pitää saada nopeasti maksettua. Romanssihuijauksetkin ovat yksi keino. Kaapattuja some-tilejä myös myydään netin pimeillä markkinoilla.

Kohteiden valinta on Tretjakovin mukaan varsin satunnaista, mutta parhaita kohteita rikollisille ovat some-tilit, joihin on yhdistetty puhelinnumero, sillä siirtokoodi toimii niissä kätevästi.

Kaappauksia voi estää

– Jos haluaa suojautua tietomurroilta Facebookissa, kannattaa ottaa käyttöön kaksivaiheinen kirjautuminen. Kannattaa myös varmistaa, että omaan tiliin liitetty puhelinnumero ja sähköposti ovat ja pysyvät omassa hallinnassa, Tretjakov sanoo.

Jos some-tilin kaappausta epäilee, kannattaa Tretjakovin mukaan tarkistaa Facebook-tilin asetuksista turvallisuuden alta avoimet yhteydet.

– Jos siellä on kirjautuneina ulkopuolisia, yhteydet pitää sulkea ja kirjata ulos Facebook-tililtä, jos sinne vielä onnistuu pääsemään. Kavereita kannattaa varoittaa huijarista ja Facebookille tulee ilmoittaa, että tili on kaapattu. Valitettavasti kaapatun tilin takaisin saaminen on pitkä ja työläs prosessi, Tretjakov kertoo.